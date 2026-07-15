Nubifragi e raffiche di vento al Nord un morto nel Modenese Allerta arancione a Milano | Lontani da parchi e alberi
Nel Nord Italia si sono verificati nubifragi e raffiche di vento, causando un morto nel modenese. La Lombardia ha registrato una tromba d’aria nella bergamasca, mentre in Emilia-Romagna e nel Triveneto si sono verificati temporali e allagamenti, con raffiche di vento superiori ai 100 kmh. A Milano è stata diramata un’allerta arancione, con suggerimenti di evitare parchi e alberi. Le condizioni meteorologiche hanno portato danni e disagi nella regione.
Temporali nel Triveneto, nubifragi in Emilia-Romagna con raffiche di vento oltre i 100 kmh e in Lombardia con una tromba d’aria nella Bergamasca. Dopo il caldo estremo, pioggia e vento hanno flagellato il nord d’Italia nel pomeriggio di oggi, mercoledì 15 luglio, portando danni, con alberi caduti e allagamenti, e provocando una vittima. Sotto il nubifragio che ha investito l’Emilia Romagna a Bomporto, nel Modenese, una persona è morta schiantandosi con la sua auto contro un’altra vettura che procedeva in direzione opposta. Se martedì sera piogge intense, violente raffiche di vento e grandinate hanno investito l’ Alto Adige con 50 interventi dei Vigili del Fuoco, analoghi fenomeni si sono verificati oggi nel Torinese, in particolare nella Val di Susa e la Val Chisone. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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Storms rip through Oklahoma as even more intense weather is possible Friday & Saturday
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