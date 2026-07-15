Allerta meteo arancione oggi in Lombardia | possibili temporali violenti con raffiche di vento fino a 150 km h e grandine Il Comune | State lontani da parchi e zone alberate

Da milano.corriere.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oggi in Lombardia è prevista un’allerta arancione per temporali violenti, con raffiche di vento che possono raggiungere i 150 kmh e grandine. Il Comune ha raccomandato di evitare parchi e zone alberate a causa dei rischi legati alle condizioni meteorologiche. La perturbazione interessa tutto il Nord Italia, seguendo un’ondata di caldo intensa delle ultime ore.

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È allerta meteo arancione in Lombardia per oggi, 15 luglio, per i forti temporali attesi in tutto il Nord Italia dopo il grande caldo delle ultime ore. Come avverte il Centro Monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia, una perturbazione violenta è attesa nel pomeriggio e in serata, portando infiltrazioni di aria umida e fresca in quota. Condizioni che favoriranno la formazione di forti fenomeni convettivi. Dal pomeriggio sono previsti rovesci e temporali a partire dalle Alpi e Prealpi a carattere sparso o diffuso, in estensione alla pianura e all'Appennino, in movimento da ovest verso est.  Potrebbe esserci pioggia di forte intensità accompagnata da raffiche di vento fino a 110-150 kmh e grandine. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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