Meteo in Lombardia allerta arancione per temporali e forte vento Il comune di Milano ai cittadini | State lontani da parchi e zone alberate

In Lombardia è stata diramata un’allerta arancione per temporali e vento forte, con raffiche fino a 150 chilometri all’ora, valida fino a giovedì 16 luglio. Il comune di Milano ha consigliato ai cittadini di evitare parchi e zone alberate. La perturbazione ha già interessato diverse aree della regione, causando disagi e danneggiamenti. Le autorità monitorano la situazione e invitano alla prudenza. Nessun aggiornamento su eventuali evacuazioni o danni specifici.

A Milano è allerta meteo per temporali e forte vento, con velocità fino a 150 chilometri all’ora, fino a domani, giovedì 16 luglio. Mentre ancora il caldo non dà tregua, con temperature che – secondo le centraline dell’Arpa – in città oggi hanno superato i 36 gradi, il Centro Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha diramato l’allerta arancione fino a mezzanotte e poi gialla, quindi inferiore, fino alle 9 di domani. Il messaggio del comune di Milano ai cittadini. Per questo, il Comune del capoluogo lombardo chiede di allontanarsi da «aree verdi, parchi e in generale zone alberate, non stare vicino ad impalcature di cantieri, dehors e tende e chiedere di mettere in sicurezza ponteggi, tendaggi e oggetti sui balconi». 🔗 Leggi su Open.online

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Maltempo in Lombardia, forte vento e danni ma poche piogge - 1mattina News 02/07/2026

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