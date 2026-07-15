Now to next per aiutare gli atleti alla costruzione di un nuovo futuro
Un programma intitolato “Now to next” mira a supportare gli atleti nel pianificare il loro futuro dopo la carriera sportiva. Il progetto si concentra sull’aiuto nella transizione, offrendo strumenti e risorse per affrontare i cambiamenti. La sfida principale riguarda la scelta di nuove strade professionali, dato che non si tratta di un’opzione ma di un passaggio obbligato dopo anni di attività nel settore sportivo.
Il futuro, i cambiamenti dopo una vita dedicata allo sport. Un dubbio per tanti atleti, capire come occupare il proprio futuro. Non è una scelta facile, anche per questo molti atleti ritardano la data del ritiro dall’agonismo, ma poi il momento arriva e prepararsi a quel momento cercando di utilizzare le conoscenze e le esperienze fatte può essere un punto di partenza importante. Già ma come avvicinarsi a quel momento? Se c’è qualcuno che ti aiuta il percorso può essere più facile e magari anche più veloce. Per questo Samsung Electronics Italia, Randstad Italia e Salesforce hanno realizzato in collaborazione con le Commissioni Atleti della... 🔗 Leggi su Panorama.it
Change Your Thinking, Raise Your State & Design the Life You Actually Want - Terry Gormley | EP270
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