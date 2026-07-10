Siad dà il via alla costruzione del nuovo sito per la produzione di ossigeno azoto ed argon in Toscana

Siad ha iniziato la costruzione di un nuovo stabilimento in Toscana, con un investimento superiore a 60 milioni di euro. L’impianto sarà situato nei comuni di Castelfranco di Sotto e Santa Croce sull’Arno, in provincia di Pisa. La struttura sarà destinata alla produzione di ossigeno, azoto e argon. La realizzazione del sito rappresenta un intervento di sviluppo industriale nella regione.

Con un nuovo investimento di oltre 60 milioni di euro, Siad avvia la costruzione del nuovo stabilimento per la produzione di ossigeno, azoto ed argon nei comuni, in provincia di Pisa, di Castelfranco di Sotto e di Santa Croce sull’Arno. L’impianto ASU (Air Separation Unit o impianto frazionamento aria ) – che verrà completato entro il 2027 e che ha ottenuto un contributo in conto capitale per 6,9 milioni da Invitalia – rappresenta un asset strategico per la Regione Toscana in quanto sarà l’unico polo operativo sul territorio regionale per la produzione di ossigeno e gas tecnici dell’aria. L’iniziativa ha beneficiato del supporto del ministero delle Imprese e del Made in Italy, che ha sostenuto lo sviluppo della filiera del distretto della concia attraverso il progetto “Asu Toscana: Ossigeno a km zero per il Distretto conciario toscano”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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