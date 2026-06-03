Inizia oggi il cammino di preghiera verso la grande Solennità: un’invocazione fiduciosa al Sacro Cuore di Gesù che batte d’amore per l’umanità, per chiedere una grazia nei momenti di sofferenza. Il 13 giugno 2026 celebreremo la solennità del Sacro Cuore di Gesù: un cuore divino che pulsa d’amore infinito per ciascuno di noi, un rifugio sicuro dove ognuno ha un posto riservato e custodito da ogni male. Accostiamoci a questa preghiera con amore profondo, consapevoli che la devozione al Cuore di Cristo è la via più rapida per conoscerlo intimamente. È il mezzo più efficace per risvegliare la fede anche nei cuori più lontani, spingendoci ad amarlo intensamente, imitarlo fedelmente e affidargli, senza riserve, la nostra vita. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Novena in preparazione alla festa del Sacro Cuore di Gesù: preghiera primo giorno

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Novena in preparazione alla Festa della Divina Misericordia - primo giorno

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NOVENA SACRO CUORE DI GESÙ 1/9 Cuore di Gesù, — Tempio della Santissima Trinità O anima mia, benedici in ogni tempo il Sacratissimo Cuore di Cristo, che è il cuore stesso di Dio. ?. Cor Jesu Sacratissimum, ?. miserere nobis. x.com

Dove si può trovare l'akathistos / moleben per Gesù: l'Amante dell'Umanità o il sacro cuore di Gesù? Se sono stati originariamente composti in ucraino o russo, ci sono delle traduzioni disponibili? Quella composta da padre Isidore Dolnitsky è la più popolare? reddit

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