Nella notte, due uomini incappucciati hanno cercato di entrare nella villa di Lamine Yamal a Esplugues de Llobregat, in Catalogna. Dopo il tentativo, sono fuggiti senza successo. Yamal si trovava in quel momento a festeggiare con la nazionale spagnola. La polizia è intervenuta sul posto e sta indagando sull’accaduto. Nessuno è rimasto ferito durante l’episodio.

Due persone incappucciate hanno tentato di introdursi questa notte nella villa di Lamine Yamal a Esplugues de Llobregat, in Catalogna, Poche ore dopo aver festeggiato con la nazionale il raggiungimento della finale del Mondiale – dove si è anche procurato il rigore dell’1-0 dopo il fallaccio di Lucas Digne – alcuni malviventi hanno tentato di introdursi nella villa del talento del Barcellona, situata alle porte della città catalana. Il tentativo di intrusione è avvenuto intorno alle quattro del mattino. Secondo quanto emerso e riportato da ‘Marca’, gli addetti alla sicurezza privata incaricati di sorvegliare l’abitazione hanno individuato attraverso le telecamere di videosorveglianza due persone con il volto coperto mentre cercavano di scavalcare il muro di cinta della proprietà. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Notte di paura per Yamal: lui festeggia con la Spagna, due incappucciati provano a entrare nella sua villa. Poi scappano

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Perché Yamal ha lasciato arrabbiato la partita tra Spagna ed Egitto senza salutare i tifosi

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