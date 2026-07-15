Il 25 luglio si terrà la Notte dei Serpenti 2026 allo Stadio del Mare di Pescara. Il direttore d’orchestra e il governatore hanno annunciato gli ospiti attraverso un video pubblicato sui social all’alba. Tra i nomi confermati figura anche Raf. La manifestazione prevede un evento musicale con artisti italiani. La conferma dell’evento è arrivata con l’annuncio degli ospiti, senza ulteriori dettagli sui partecipanti.

PESCARA – Con un video pubblicato stamane all’alba sui social, il direttore d’orchestra Enrico Melozzi e il governatore Marco Marsilio hanno svelato gli ospiti dell’edizione 2026 della Notte dei Serpenti, in programma il prossimo 25 luglio allo Stadio del Mare di Pescara. Molte le novità. Ci saranno big del calibro di Raf, Clementino, Bambole di Pezza e Patty Pravo, ma non mancheranno anche artisti che si rivolgono ai più giovani come Baby K, Antonia e, soprattutto, Mr. Rain. Quest’ultimo tornerà a esibirsi nella manifestazione canora abruzzese dopo avervi già preso parte il primo anno, quando propose una versione in dialetto della sua hit “Supereroi”. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Notte dei Serpenti 2026, annunciati gli ospiti: c’è anche Raf

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