Elettra Lamborghini condurrà “La Notte dei Serpenti” su Rai1. La cantante e influencer si aggiunge a una lunga serie di apparizioni televisive, consolidando la sua presenza nel panorama televisivo italiano. La trasmissione andrà in onda prossimamente sulla rete pubblica. La sua partecipazione rappresenta un nuovo impegno nel settore televisivo, dopo aver già partecipato a diversi programmi e show.

Elettra Lamborghini continua a collezionare esperienze televisive e, stagione dopo stagione, si sta trasformando in uno dei volti più presenti del piccolo schermo. La cantante e conduttrice è stata infatti scelta per guidare la nuova edizione de La Notte dei Serpenti, il grande evento musicale dedicato alla tradizione abruzzese ideato dal Maestro Enrico Melozzi. Il concertone tornerà in prima serata su Rai1 con la sua quarta edizione e andrà in scena sabato 25 luglio allo Stadio del Mare di Pescara. La messa in onda televisiva è invece prevista per sabato 5 settembre 2026 sulla rete ammiraglia Rai. Per Elettra si tratta dell’ennesimo impegno di un periodo televisivamente intensissimo, che la vede ormai protagonista fissa tra programmi, ospitate e grandi eventi. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Elettra Lamborghini conquista anche Rai1: sarà alla guida de La Notte dei Serpenti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Con Se telefonando di Mina, Alessia conquista tutti | The Voice Kids Italy Blind Auditions

Notizie e thread social correlati

Incredibile! Elettra Lamborghini conduce anche La Notte dei Serpenti su Rai 1Elettra Lamborghini condurrà anche questa sera il programma “La Notte dei Serpenti” su Rai 1, un evento musicale promosso dalla Regione Abruzzo e...

Leggi anche: Da Paglieta la risposta alla Notte dei serpenti: "Alchimie d'Abruzzo - musica, poesia e tradizione popolare"

Temi più discussi: Elettra Lamborghini, è uscito il nuovo singolo Bam Bam Bambina; Mi hanno eliminato in lacrime. Il bagnino d’Italia conquista Rai 2; Bene Jova e Alfa, ma da Ultimo a Clara e Sangiovanni, quanta musica brutta che gira. Le recensioni; The Unknown stasera su Rai 2, le anticipazioni: prove estreme e colpo di scena finale.

Elettra Lamborghini, ennesimo impegno televisivo? Ecco cosa dovrebbe condurre| Momento d’oroElettra Lamborghini sarebbe la prescelta nel ruolo di conduttrice de La Notte dei Serpenti 2026. Elettra Lamborghini inarrestabile nel panorama televisivo e canoro; prosegue il momento d’oro della can ... ilsussidiario.net

Elettra Lamborghini ha pubblicato il videoclip del nuovo brano Bam Bam BambinaNel corso degli anni Elettra Lamborghini ha conquistato le classifiche con numerosi singoli, tra i quali Pem Pem e Pistolero. Il 12 giugno la cantante darà il via al suo nuovo tour. Annunciati dieci a ... tg24.sky.it