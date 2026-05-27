Elettra Lamborghini condurrà anche questa sera il programma “La Notte dei Serpenti” su Rai 1, un evento musicale promosso dalla Regione Abruzzo e ideato dal Maestro Enrico Melozzi. La cantante, già presente come ospite, si occuperà della conduzione del concertone che tornerà in prima serata sulla rete nazionale. La serata si svolgerà nel rispetto degli accordi e con la partecipazione di vari artisti.

Battere il ferro finché è caldo, ma nel caso di Elettra Lamborghini si è andati forse oltre. La cantante sarà alla conduzione anche de La Notte dei Serpenti, il concertone promosso dalla Regione Abruzzo e ideato dal Maestro Enrico Melozzi, pronto a tornare nel prime time di Rai 1. Lo show che celbera la cultura e la tradizione musicale abruzzese, giunto alla quarta edizione, andrà in scena sabato 25 luglio allo Stadio del Mare di Pescara e sarà trasmesso dalla rete ammiraglia Rai nella prima serata di sabato 5 settembre 2026. Lo scorso anno e nel 2024 è andato in onda su Rai 2 (conduceva Andrea Delogu), mentre la prima edizione del 2023 andò su Rai 1 ma in seconda serata (con Monica Giandotti). 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Incredibile! Elettra Lamborghini conduce anche La Notte dei Serpenti su Rai 1

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