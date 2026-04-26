La Rai ha annunciato un cambio di programmazione per la prima serata, con l'introduzione di nuovi orari tra i programmi di intrattenimento e un test sulla fascia di prima serata. La decisione segue le dichiarazioni fatte dal presidente dell’azienda all’inizio dell’anno, e ha suscitato reazioni contrastanti tra gli addetti ai lavori e il pubblico. Il piano prevede l’adozione di nuovi palinsesti a partire dalla prossima stagione, con variazioni rispetto agli schemi attuali.

Se ne parla da tempo, a partire dalle dichiarazioni di Pier Silvio Berlusconi del 2025, ma tocca alla Rai passare dalle parole ai fatti, non senza polemiche. Mentre tra web e social, con il supporto di alcune personalità dello spettacolo che si sono fatte portavoce dell’inizio e quindi della fine sempre più tardi di serie e show, Rai e Mediaset fanno il contrario. Nel dettaglio, l’ultima puntata di “Roberta Valente: Notaio in Sorrento” andrà in onda con singoli episodi da 60 minuti circa nelle serate di domenica 3 e domenica 10 maggio a partire dalle ore 22 circa. Affari Tuoi si allunga dunque come La Ruota della Fortuna che termina sempre intorno alle 22, tranne il sabato sera dove Maria De Filippi e Milly Carlucci compiono il miracolo di farli chiudere alle 21.🔗 Leggi su Bubinoblog

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RIVOLUZIONE RAI1: NUOVI ORARI TRA AFFARI TUOI E PRIMA SERATA COME TEST

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