Non voglio mica la luna un viaggio teatrale nei piccoli paesi per interrogarsi sul futuro delle aree interne

Da lanazione.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 3 giugno 2026, a Arezzo, si è svolto un viaggio teatrale nei piccoli paesi per discutere delle aree interne. L’evento ha coinvolto attori e cittadini, portando alla scena problematiche e prospettive di queste comunità. La rappresentazione ha affrontato temi legati alla vita nei territori meno popolosi e alle sfide di mantenere le popolazioni locali. Nessuna decisione o conclusione è stata comunicata ufficialmente, ma l’iniziativa ha stimolato riflessioni sul futuro di questi luoghi.

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Arezzo, 3 giugno 2026 – Quale futuro è possibile per chi sceglie di vivere, restare o tornare nei piccoli paesi? È da questa domanda che nasce “ Non voglio mica la luna ”, il nuovo spettacolo itinerante prodotto da CasermArcheologica in collaborazione con Noidellescarpediverse APS e rumorBianc(O), scritto da Samuele Boncompagni e interpretato da Samuele Boncompagni e Chiara Renzi. Lo spettacolo debutterà in prima nazionale sabato 6 giugno a Chiusi della Verna. L'opera nasce dal desiderio di CasermArcheologica di condividere alcune riflessioni maturate in anni di lavoro nelle aree interne. L'organizzazione, con sede a Sansepolcro, ha rigenerato Palazzo Muglioni, oggi centro culturale aperto tutti i giorni, e sviluppa da tempo progetti di innovazione culturale e sviluppo locale nei territori della Valtiberina e del Casentino. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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