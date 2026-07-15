L’attaccante, considerato un ritorno possibile, non dovrebbe trasferirsi alla Juventus quest'estate, a meno di un ripensamento del PSG e di una riduzione del prezzo. La trattativa sembra ormai sfumata, anche se non ci sono ancora conferme ufficiali. La società bianconera sembra aver messo da parte questa pista e non sta investendo su altri grandi nomi, mantenendo un atteggiamento di attesa. La situazione resta incerta e senza sviluppi concreti al momento.

Non Kolo Muani e neppure il “Dibu “ Martinez. A meno di sorprese, le telenovelas dell’estate juventina non godranno di un lieto fine. L’attaccante, un cavallo di ritorno, non rivedrà Torino, sempre che il Psg non ci ripensi e abbassi il prezzo. L’Aston Villa ha ritirato dal mercato il portiere dell’Argentina. La Juve non riesce né a comprare né a vendere. Jeff Ekhator, un ragazzo di belle speranze, preso dal Genoa, è a oggi l’unico acquisto. Poco più di niente. I tifosi bianconeri sono perplessi, per non dire sgomenti. Da lunedì, Luciano Spalletti lavora su un gruppo di giocatori che c’erano già o che sono rientrati dai prestiti, e aspetta i reduci del Mondiale, gente che in America non ha brillato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Non vende, non compra, Spalletti allena al buio: Juve, non sono ammesse ambizioni al ribasso

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Yildiz al miele con Spalletti: «È semplicemente fantastico! Sono sicurissimo che la Juve tornerà a vincere, felice di essere qui»L’attaccante della Juventus ha espresso grande entusiasmo nei confronti del tecnico, sottolineando quanto sia stato positivo lavorare con lui.

Gatti ai margini della Juve, il suo futuro: opzioni italiane al ribasso, spuntano piste turcheDa inizio marzo, il giocatore ha disputato una sola partita da titolare, contribuendo a evitare una sconfitta contro la Roma che avrebbe potuto...

Temi più discussi: Juve bloccata: Martinez e Kolo, trattative infinite. E Spalletti è spiazzato; Paradosso Juve: tanti esuberi e poche certezze. Spalletti aspetta Kolo ma Carnevali deve vendere; È una vecchia Signora: Spalletti riparte con Openda, ma aspetta Kolo Muani; Dibu Martinez show con l'Argenina ma lontano dalla Juve: paletti Uefa e esuberi bloccano tutto. E anche Kolo Muani...

Non vende, non compra, Spalletti allena al buio: Juve, non sono ammesse ambizioni al ribassoLuciano allena un gruppo di reduci e aspetta quelli che tornano dal Mondiale dove pure non hanno brillato. Carnevali eredita delle zavorre di mercato dalle ultime stagioni, e ... msn.com

Spalletti: Con Comolli dobbiamo fare per forza una grande Juve, serve carattereUna serata surreale, senza lieto fine. La Juventus ha pareggiato il derby, ma in fondo già quando era in vantaggio sapeva di essere fuori dalla Champions. La sfida a Torino è iniziata con un'ora di ... corrieredellosport.it