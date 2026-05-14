Da inizio marzo, il giocatore ha disputato una sola partita da titolare, contribuendo a evitare una sconfitta contro la Roma che avrebbe potuto compromettere la qualificazione in Champions League. La sua posizione nel club si è progressivamente ridimensionata, con poche occasioni in campo. Le trattative di mercato lo vedono coinvolto in opzioni di trasferimento in Italia, considerate a prezzi bassi, ma anche in alcune piste turche che si stanno facendo strada. La sua situazione resta da definire nei prossimi mesi.

L'equivalente di una partita nelle ultime 9 uscite. Novanta minuti su 810 potenziali. Eppure, se non fosse stato per la sua zampata al 93' della partita dell'Olimpico contro la Roma, probabilmente adesso la classifica della Juve sarebbe molto diversa. Quel 3-3 ha svoltato la stagione della squadra di Spalletti, ma non ha cambiato il destino di Federico Gatti, ricomparso in campo a Lecce per 4' più recupero dopo due panchina consecutive e, ormai, ai margini della rosa juventina. Anche se ci dovesse essere un (al momento improbabile) ribaltamento delle gerarchie nelle ultime due gare stagionali, il 2025-26 sarà l'anno peggiore del difensore piemontese in bianconero: appena 1. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Gatti ai margini della Juve, il suo futuro: opzioni italiane al ribasso, spuntano piste turche

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