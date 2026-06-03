In alcune grandi città, sempre più persone usano due smartphone per limitare la reperibilità. Questa pratica permette di separare le comunicazioni personali da quelle lavorative, anche se spesso il secondo telefono resta acceso e raggiungibile. La scelta nasce dall’esigenza di gestire meglio il tempo e le richieste continue, anche se il sistema non garantisce una totale separazione tra vita privata e professionale.

C ’è una nuova tendenza che sta facendo sorridere (e discutere) alcune grandi città: girare con due smartphone. A raccontarla sono alcune immagini pubblicate dal New York Times, scattate per le strade di New York, dove sempre più persone portano con sé due telefoni. Uno è dedicato alla vita privata, l’altro al lavoro: chat, social e amici da una parte, email, call e documenti dall’altra. Una separazione pratica, meno inquietante di Severance, ma anche simbolica, che racconta quanto sia diventato difficile “staccare” davvero. Benessere sul lavoro: come sfruttare la pausa estiva per ritrovarlo. guarda le foto Due telefoni, due vite: la nuova normalità urbana. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il "New York Times" racconta una nuova tendenza: il doppio telefono come tentativo (imperfetto) di sconfiggere la reperibilità costante

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