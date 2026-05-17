Durante una gara musicale svoltasi alla Wiener Stadthalle di Vienna il 16 maggio 2026, l’artista Sal Da Vinci si è trovato in lacrime dopo aver eseguito la canzone “Per sempre sì”. Il momento ha attirato l’attenzione sui social network, dove il video ha rapidamente fatto il giro del web. La scena è stata ripresa da vari spettatori e condivisa online, suscitando reazioni tra il pubblico presente e gli utenti che hanno commentato l’accaduto.

Alla Wiener Stadthalle di Vienna, il 16 maggio 2026, si è consumato uno di quei momenti che restano scolpiti nella memoria collettiva di una competizione musicale. Sal Da Vinci, cantante napoletano con una carriera lunga decenni, ha vissuto un’esperienza che è andata ben oltre la semplice esibizione canora. Al termine della sua performance di “Per sempre sì”, il ventiduesimo artista a calcare il prestigioso palco dell’Eurovision Song Contest non è riuscito a trattenere l’emozione, scoppiando in lacrime davanti a migliaia di spettatori presenti e milioni collegati da casa. Non erano lacrime di delusione, tutt’altro. La standing ovation che ha... 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Sal Da Vinci crolla in lacrime dopo “Per sempre sì”: il video che sta facendo il giro del web

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