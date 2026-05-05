In quinta elementare esclusa perché non ha TikTok il web si divide sull’uso degli smartphone tra proibizionismo e paura di figli lobotomizzati

Un post pubblicato su X ha riacceso il dibattito sull’uso degli smartphone tra i genitori, in particolare riguardo alla possibilità di escludere i bambini dalla scuola elementare se non hanno accesso a TikTok. La discussione si concentra sulle restrizioni all’uso dei social e sulle paure legate a un possibile impatto negativo sui più giovani, con opinioni che vanno dal proibizionismo alla preoccupazione per una possibile perdita di capacità di attenzione.

Il post di un genitore, su X, ha riacceso la discussione sull’accesso precoce ai social e agli smartphone. L’uomo racconta che sua figlia, frequentante la quinta elementare, è stata esclusa da una conversazione tra compagni. La motivazione, riportata testualmente: “Tu non hai TikTok, non puoi sapere”. Lo stesso genitore ha poi scoperto che diversi bambini della classe possiedono un cellulare o uno smartwatch e utilizzano WhatsApp, compresa una chat di gruppo. La vicenda ha raccolto decine di reazioni dividendosi tra chi invita a resistere e chi ammette di aver alla fine ceduto. Un utente commenta: “Quando si è bambini o adolescenti si soffre molto quando si viene esclusi dal gruppo per qualsiasi motivo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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