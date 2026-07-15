Non solo stile di vita | anche le persone che ci circondano possono influenzare la nostra salute
Uno studio evidenzia che l’ambiente sociale può incidere sulla salute individuale. La presenza di persone con abitudini poco sane, come fumare o mangiare in modo scorretto, può influenzare anche chi le circonda. La ricerca sottolinea che l’interazione quotidiana può contribuire a modificare il nostro stato di benessere, oltre ai fattori di stile di vita già noti.
Non sono solo il fumo, la cattiva alimentazione o la mancanza di attività fisica a influenzare il nostro stato di salute. Anche le persone che fanno parte della nostra vita possono lasciare un’impronta sul nostro organismo, e non sempre positiva. Una ricerca pubblicata sulla prestigiosa rivista scientifica PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences) ha analizzato il lato meno studiato delle relazioni sociali: quei legami con persone vicine che generano tensione, conflitti, preoccupazione o la sensazione costante che la vita sia più difficile. I risultati suggeriscono che queste relazioni negative non rappresentano soltanto un... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Cambia la tua Energia e cambierai le Persone che ti circondano
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