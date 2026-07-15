Non solo stile di vita | anche le persone che ci circondano possono influenzare la nostra salute

Da liberoquotidiano.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Uno studio evidenzia che l’ambiente sociale può incidere sulla salute individuale. La presenza di persone con abitudini poco sane, come fumare o mangiare in modo scorretto, può influenzare anche chi le circonda. La ricerca sottolinea che l’interazione quotidiana può contribuire a modificare il nostro stato di benessere, oltre ai fattori di stile di vita già noti.

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Non sono solo il fumo, la cattiva alimentazione o la mancanza di attività fisica a influenzare il nostro stato di salute. Anche le persone che fanno parte della nostra vita possono lasciare un’impronta sul nostro organismo, e non sempre positiva. Una ricerca pubblicata sulla prestigiosa rivista scientifica PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences) ha analizzato il lato meno studiato delle relazioni sociali: quei legami con persone vicine che generano tensione, conflitti, preoccupazione o la sensazione costante che la vita sia più difficile. I risultati suggeriscono che queste relazioni negative non rappresentano soltanto un... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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