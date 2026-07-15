Non sono solo il fumo, la cattiva alimentazione o la mancanza di attività fisica a influenzare il nostro stato di salute. Anche le persone che fanno parte della nostra vita possono lasciare un’impronta sul nostro organismo, e non sempre positiva. Una ricerca pubblicata sulla prestigiosa rivista scientifica PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences) ha analizzato il lato meno studiato delle relazioni sociali: quei legami con persone vicine che generano tensione, conflitti, preoccupazione o la sensazione costante che la vita sia più difficile. I risultati suggeriscono che queste relazioni negative non rappresentano soltanto un... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Non solo stile di vita: anche le persone che ci circondano possono influenzare la nostra salute

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Cambia la tua Energia e cambierai le Persone che ti circondano

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