Il Napoli ha inserito Niccolò Fortini nella lista di mercato, oltre a Favasuli. La società sta trattando con la Fiorentina per Dodô e ha mostrato interesse anche per Lang, con stime di allenatori e dirigenti. Fortini, centrocampista, è stato inserito tra i possibili acquisti per la fascia. La trattativa è in fase preliminare, senza ancora annunci ufficiali o dettagli sui tempi.

Nei discorsi con la Fiorentina per Dodô, e mentre si registra anche la stima di Grosso per Lang, è spuntato un altro argomento di mercato per il Napoli: Niccolò Fortini. Lo scrive il Corriere dello Sport, che inserisce il nome del giovane esterno nel folto elenco del ds Manna per la corsia. Un’idea che si affianca a quella, già nota, per Costantino Favasuli. Chi è Fortini, e perché somiglia a Favasuli. Fortini ha 20 anni, è un esterno che sa giocare a destra e a sinistra, ex Juve Stabia, e nell’ultima stagione ha collezionato 16 presenze in Serie A con la maglia viola. Nella lista di Manna è annotato come alternativa a Di Lorenzo per la corsia destra della prossima stagione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Non solo Favasuli: nella lista di Manna per la fascia spunta anche Fortini

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