L'Inter sta considerando anche Cambiaso come opzione per la fascia destra, oltre a Palestra. La società ha ricevuto diverse conferme su questa possibilità. La trattativa non è ancora definita, ma Cambiaso rimane nel mirino come possibile nuovo acquisto per il reparto. La scelta dipenderà dagli sviluppi nelle prossime settimane.

di Alberto Petrosilli L’Inter valuta le alternative a Marco Palestra: Cambiaso entra nella lista dei possibili rinforzi. Piovono importanti conferme. Dopo la cessione di Denzel Dumfries al Real Madrid, l’Inter è al lavoro per individuare il profilo giusto a cui affidare la corsia destra nella prossima stagione. Il nome che continua a occupare una posizione di primo piano nelle valutazioni della dirigenza nerazzurra è quello di Marco Palestra, talento dell’Atalanta che piace per caratteristiche e prospettive di crescita. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter I contatti tra i due club sono proseguiti anche nelle ultime ore, ma la trattativa resta tutt’altro che semplice. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Inter, non solo Palestra: spunta anche Cambiaso per la fascia destra. Piovono conferme

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