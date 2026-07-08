di Francesco Aliperta Inter, la strategia nerazzurra: pronti a cambiare obiettivo se la trattativa per l’israeliano si complica. Mentre proseguono i contatti con l’ Union Saint-Gilloise per definire l’arrivo di Anan Khalaili, l’ Inter inizia a cautelarsi pianificando un’alternativa concreta. Nel caso in cui le resistenze del club belga dovessero bloccare l’intesa per il talento israeliano, i nerazzurri hanno già individuato la pista di riserva: secondo quanto riportato da Sky Sport, il nome caldo è quello di Guela Doué. Profilo e costi di Guela Doué: il talento dello Strasburgo. Il classe 2003, nazionale ivoriano di 23 anni in forza allo Strasburgo, è un profilo ben noto al calcio italiano, essendo stato accostato con insistenza al Milan nelle scorse sessioni di mercato. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Inter, non solo Khalaili: spunta Guela Doué come alternativa per la fascia

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