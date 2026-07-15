Non so cosa combinino qui in Francia sono caduto a causa di quella schifezza bianca | Pidcock tradito dalla polvere di calce idratata

Da ilfattoquotidiano.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Tom Pidcock, ciclista britannico, ha subito la sua prima caduta in un Grande Giro a causa di polvere di calce idratata, che ha causato la perdita di equilibrio durante una discesa. L’atleta, noto per il background nel ciclocross e mountain bike, si è mostrato frustrato e sorpreso dall’incidente. La caduta è avvenuta in Francia, dove Pidcock ha attribuito l’accaduto a una sostanza bianca presente sul percorso.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

“È la prima volta che cado, in carriera, in un Grande Giro”. Tom Pidcock era allo stesso tempo furioso e sconvolto. Per il campione inglese, che viene dal ciclocross e dalla mountain bike, finire a terra in discesa è un’onta. Gli è successo ieri, martedì 14 luglio, durante la decima tappa del Tour de France 2026 da Aurillac a Le Lioran, vinta ancora una volta da Tadej Pogacar. A fine tappa, Pidcock si è lamentato duramente delle condizioni dell’asfalto: “Non so cosa combinino qui in Francia con le strade. Sono caduto a causa di quella schifezza bianca con cui hanno cosparso la strada”. Il piano di Pidcock era chiaro: il capitano della Pinarello Q36. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

non so cosa combinino qui in francia sono caduto a causa di quella schifezza bianca pidcock tradito dalla polvere di calce idratata
© Ilfattoquotidiano.it - “Non so cosa combinino qui in Francia, sono caduto a causa di quella schifezza bianca”: Pidcock tradito dalla polvere di calce idratata
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

“Schifezza bianca sulla strada”: Tom Pidcock attacca il Tour de France. Seixas: “Una pista di pattinaggio”Durante la decima tappa del Tour de France 2026, Tom Pidcock è caduto sulla discesa del Pas de Peyrol, uno dei GPM.

Sarà una Festa dei lavoratori diversa quella di quest'anno, segnata dalla mobilitazione che fermerà attività e servizi. Dalla sanità ai trasporti, cosa resta attivo e quali tutele sono previsteQuest’anno il Primo maggio in Italia sarà caratterizzato da una mobilitazione generale che coinvolgerà molti settori, con attività e servizi che...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web