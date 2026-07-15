Tom Pidcock, ciclista britannico, ha subito la sua prima caduta in un Grande Giro a causa di polvere di calce idratata, che ha causato la perdita di equilibrio durante una discesa. L’atleta, noto per il background nel ciclocross e mountain bike, si è mostrato frustrato e sorpreso dall’incidente. La caduta è avvenuta in Francia, dove Pidcock ha attribuito l’accaduto a una sostanza bianca presente sul percorso.

“È la prima volta che cado, in carriera, in un Grande Giro”. Tom Pidcock era allo stesso tempo furioso e sconvolto. Per il campione inglese, che viene dal ciclocross e dalla mountain bike, finire a terra in discesa è un’onta. Gli è successo ieri, martedì 14 luglio, durante la decima tappa del Tour de France 2026 da Aurillac a Le Lioran, vinta ancora una volta da Tadej Pogacar. A fine tappa, Pidcock si è lamentato duramente delle condizioni dell’asfalto: “Non so cosa combinino qui in Francia con le strade. Sono caduto a causa di quella schifezza bianca con cui hanno cosparso la strada”. Il piano di Pidcock era chiaro: il capitano della Pinarello Q36. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Non so cosa combinino qui in Francia, sono caduto a causa di quella schifezza bianca”: Pidcock tradito dalla polvere di calce idratata

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