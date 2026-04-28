Quest’anno il Primo maggio in Italia sarà caratterizzato da una mobilitazione generale che coinvolgerà molti settori, con attività e servizi che subiranno sospensioni o riduzioni. La sanità, i trasporti e altri comparti saranno interessati da scioperi e proteste, portando a variazioni nelle quotidianità di cittadini e lavoratori. Restano comunque alcune attività garantite, e sono previste specifiche tutele per chi continuerà a lavorare durante questa giornata.

I n Italia, il Primo maggio ha assunto negli anni un doppio volto. Se da una parte è diventata la giornata delle piazze piene, della musica e del tempo lento, quasi una pausa collettiva dentro la primavera, dall’altra resta una data carica di significato, legata a rivendicazioni per i diritti che non appartengono solo al passato. Quest’anno, queste due anime si intrecciano in modo più evidente del solito. Accanto agli eventi e alle celebrazioni, infatti, prenderà spazio una mobilitazione concreta: uno sciopero generale nazionale di 24 ore. Perché il Primo maggio si celebra la Festa del lavoro X Sciopero generale il Primo maggio 2026. La mobilitazione sarà “onnicomprensiva”, che significa che tutti i comparti potranno fermarsi.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Sarà una Festa dei lavoratori diversa quella di quest'anno, segnata dalla mobilitazione che fermerà attività e servizi. Dalla sanità ai trasporti, cosa resta attivo e quali tutele sono previste

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