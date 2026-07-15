Durante la decima tappa del Tour de France 2026, Tom Pidcock è caduto sulla discesa del Pas de Peyrol, uno dei GPM. La strada era ricoperta di una sostanza bianca, che il ciclista ha definito una “schifezza”. Un altro corridore ha commentato che la superficie sembrava un “pattinaggio”. La caduta ha causato l’interruzione temporanea della corsa, senza segnalare ferite gravi. La discesa è stata segnata da condizioni di strada considerate pericolose da alcuni partecipanti.

Tom Pidcock è caduto nel corso della decima tappa del Tour de France 2026, finendo a terra lungo la discesa del Pas de Peyrol, il penultimo dei sette GPM che hanno arricchito la frazione sul Massicio Centrale. Il britannico si trovava nel gruppo alle spalle di Tadej Pogacar, quando in una curva è scivolato sull’asfalto, rimediando diverse escoriazioni, ma riuscendo comunque a rientrare e a chiudere in nona posizione sul traguardo di Le Lioran. Il due volte Campione Olimpico di mountain bike (Tokyo 2020 e Parigi 2024) ha puntato il dito verso gli organizzatori in un’intervista concessa a Eurosport: “ Non so cosa combinino qui in Francia con le strade. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - “Schifezza bianca sulla strada”: Tom Pidcock attacca il Tour de France. Seixas: “Una pista di pattinaggio”

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