marmotte sfrattate i dubbi dalla lac

Le marmotte sono state sfrattate a causa dei danni causati alle colture e alle infrastrutture sciistiche. La Lac evidenzia che, mentre si cerca di accontentare alcuni allevatori, il benessere delle marmotte rilasciate rischia di essere trascurato. La questione riguarda quindi la gestione dei danni e il rispetto per gli animali, con preoccupazioni sulla tutela del loro stato di salute e libertà. La decisione ha suscitato critiche da parte di chi si preoccupa per il loro benessere.

Le motivazioni sono i danni alla produzione foraggera e alle infrastrutture sciistiche, ma se da una parte si vogliono "accontentare alcuni allevatori", dall’altra "il benessere animale, quello delle marmotte rilasciate, rischia di cadere nel dimenticatoio". Hanno davvero senso la cattura e la traslocazione di molte decine di esemplari (un centinaio soltanto lo scorso anno) dal Piccolo Tibet in altre aree della Valtellina? Lo chiede la Lac, Lega per l’abolizione della caccia, che esprime perplessità riguardo al piano in corso di attuazione. Per andare a fondo alla questione, "e non senza qualche difficoltà burocratica" dicono dalla Lac, sono... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Le magnolie ’sfrattate’ dai cantieri nella piazza non si arrendonoTre magnolie, precedentemente piantate nell’aiuola centrale della piazza, sono state rimosse dai cantieri e spostate nel giardinetto pubblico vicino.

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