Antonio Conte ha commentato il fallimento del calcio italiano, affermando che non si possono saltare tre Mondiali consecutivi. Ha sottolineato che molte parole sono state dette, ma ora è il momento di agire e di concentrarsi sui fatti, lasciando da parte chiacchiere e polemiche politiche. Il tecnico si è espresso con tono diretto e deciso, evidenziando la necessità di interventi concreti per risolvere la situazione.

“Ne sono state dette troppe. È l’ora dei fatti, non delle chiacchiere e della politica “. Diretto e mai banale, Antonio Conte – nel corso di un’intervista a La Gazzetta dello Sport – ha toccato diversi temi: dai Mondiali alla tattica, passando per la mancata qualificazione dell’Italia alla Coppa del Mondo per la terza edizione consecutiva: “Non possiamo saltare tre Mondiali di fila: è stata compiuta un’impresa al contrario ”, ha spiegato Conte, che sul suo futuro non si è sbilanciato: “Per ora sto bene così”. Il suo nome in ottica commissario tecnico della Nazionale si è un po’ raffreddato, con al contrario quelli di Roberto Mancini e Andrea Pirlo che prendono quota. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - “Non possiamo saltare tre Mondiali di fila: è stata compiuta un’impresa al contrario”: Conte analizza il fallimento del calcio italiano

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