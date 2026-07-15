Non possiamo saltare tre Mondiali di fila | è stata compiuta un’impresa al contrario | Conte analizza il fallimento del calcio italiano
Antonio Conte ha commentato il fallimento del calcio italiano, affermando che non si possono saltare tre Mondiali consecutivi. Ha sottolineato che molte parole sono state dette, ma ora è il momento di agire e di concentrarsi sui fatti, lasciando da parte chiacchiere e polemiche politiche. Il tecnico si è espresso con tono diretto e deciso, evidenziando la necessità di interventi concreti per risolvere la situazione.
“Ne sono state dette troppe. È l’ora dei fatti, non delle chiacchiere e della politica “. Diretto e mai banale, Antonio Conte – nel corso di un’intervista a La Gazzetta dello Sport – ha toccato diversi temi: dai Mondiali alla tattica, passando per la mancata qualificazione dell’Italia alla Coppa del Mondo per la terza edizione consecutiva: “Non possiamo saltare tre Mondiali di fila: è stata compiuta un’impresa al contrario ”, ha spiegato Conte, che sul suo futuro non si è sbilanciato: “Per ora sto bene così”. Il suo nome in ottica commissario tecnico della Nazionale si è un po’ raffreddato, con al contrario quelli di Roberto Mancini e Andrea Pirlo che prendono quota. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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