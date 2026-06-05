Giorgio Chiellini ha espresso grande delusione per aver mancato tre Mondiali consecutivi, definendo la situazione come un peso difficile da sopportare. Ha commentato anche l’esperienza di aver giocato con Cristiano Ronaldo, descrivendola come una fortuna. L’ex calciatore ha sottolineato il suo disappunto riguardo alle assenze della nazionale italiana nelle ultime competizioni mondiali. Non sono stati forniti dettagli sulle cause specifiche di queste esclusioni.

di Luca Fiore Giorgio Chiellini, ex calciatore della Juventus, ha parlato dei Mondiali mancati dall’Italia, del sistema italiano e del suo ex compagno Cristiano Ronaldo. Giorgio Chiellini, ex giocatore e Director of Football Strategy della Juventus, è intervenuto al Festival della Serie A in quel di Parma, dove ha parlato della Nazionale, del momento che sta attraversando il calcio italiano e di Messi e Cristiano Ronaldo. Queste le parole dell’ex difensore bianconero. SULLA NAZIONALE – «Mancare tre Mondiali di fila è un peso duro da sopportare, due di questi tre ce li ho ancora sulle spalle e me li sento nel profondo. C’è da recuperare un’identità smarrita, ma non è ancora tutto da buttare: il talento c’è, va coltivato meglio e credo che si debba tornare alle origini. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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© Juventusnews24.com - Chiellini deluso: «Abbiamo toccato il fondo! Mancare tre Mondiali di fila è un peso duro da sopportare e me li sento nel profondo. Giocare con Ronaldo è stata una fortuna»

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