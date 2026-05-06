Negli ultimi anni, le squadre italiane hanno mostrato risultati deludenti nelle competizioni europee, con numeri che evidenziano una fase difficile per il calcio nel paese. Le prestazioni in Champions League e in altre competizioni continentali sono state inferiori alle aspettative, con alcune eliminazioni precoce e scarsi punti raccolti. Questi dati sollevano interrogativi sulla competitività delle squadre italiane rispetto alle rivali europee.

Mateta rompe il silenzio e fa chiarezza sul mancato passaggio al Milan: «Psicologicamente ha fatto male!». Cosa è successo davvero Calciomercato Milan: Goretzka arriva se.Qual è il grande ostacolo da superare per i rossoneri Leao Milan, cosa succederà a fine stagione: dalla contestazione al calo di rendimento, i rossoneri hanno preso questa decisione! Bastoni Barcellona, frenata improvvisa? Il motivo è.Flick! Perché la trattativa con l’Inter potrebbe non andare in porto Allegri Milan: il ritorno della concretezza dei rossoneri. Stagioni a confronto e cosa è mancato per il salto di qualità definitivo Cassano non ha dubbi: «Curtis Jones per l’Inter? Sarebbe meglio di McTominay, ha grande qualità» Arsenal trascinato da Gabriel: è lui il vero leader dei Gunners.🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Il fallimento del calcio italiano: I numeri flop in Champions League e la lezione dell’Europa – VIDEO

Notizie correlate

Champions, la lezione dell’Atalanta al calcio italiano vale gli ottavi: ecco come si gioca in EuropaTeniamoci stretta l’Atalanta: ha evitato la vergogna degli ottavi di Champions senza una squadra italiana.

L’eclissi del calcio italiano: la Champions League diventa un tabù per la Serie AIl bilancio del calcio italiano nelle competizioni europee riflette una crisi strutturale che i dati del ranking faticano ormai a mascherare.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Gestione del calendario, infortuni, bilanci economici: le 3 ragioni del fallimento italiano in Champions; UEFA Champions League, dove seguire in diretta streaming e TV questa sera Bayern Monaco-PSG?; Champions League, semifinale di andata: PSG-Bayern Monaco 5-4, risultato finale Partita pirorecnica con ben 5 reti solo nei primi 45'. Atletico Madrid-Arsenal in programma domani alle 21 Segui le cronache testuali su Rainews.it https://www.rainews.it/marat; Champions, che paura: Comolli si gioca la sua Juve, Yildiz rischio Real.

Gestione del calendario, infortuni, bilanci economici: le 3 ragioni del fallimento italiano in ChampionsUn risultato che evidenzia in modo netto il ridimensionamento del calcio italiano sul piano internazionale Le squadre di Serie A non sono riuscite a ... passionedelcalcio.it

Malfitano: Conte, Champions sciagurata. La Supercoppa non cancella il fallimentoMimmo Malfitano non le manda a dire ad Antonio Conte. Il noto opinionista campano, per anni inviati de 'La Gazzetta dello Sport' al seguito della squadra azzurra, ha espresso alcune considerazioni sul ... msn.com

Dopo vent’anni, l’Arsenal si è qualificato alla finale di Champions League. Incontenibile l’entusiasmo dei tifosi. Grandi e piccoli https://www.facebook.com/share/r/1EGu6ex57E/mibextid=wwXIfr #Arsenal #uefachampionsleague #premierleague #arteta - facebook.com facebook

La #Roma in #ChampionsLeague se...: le possibili combinazioni Mancano 3 giornate alla fine della #SerieA. #Gasperini è a un punto dalla #Juventus 4ª e a tre dal #Milan 3º. Ma c'è il #Como dietro di sole due lunghezze @DavideFidanza1 #ASRoma x.com