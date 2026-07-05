Quando, nel lontano luglio del 1994, Ian McNabb -frontman degli Icicle Works, storica band alternative rock di Liverpool – pubblicò l’album Head Like a Rock, ottenne un enorme successo. Il suo secondo LP solista, registrato a Los Angeles insieme ai Crazy Horse, gruppo di supporto di Neil Young, gli valse addirittura una nomination al Mercury Prize. Per promuoverlo, il cantante organizzò una serie di live, culminata al Glastonbury Festival; prima dell’ultima performance, si esibì per due serate alla Manchester Academy e alla King’s College London Student Union. Proprio in quest’ultima occasione, si ritrovò a condividere il palcoscenico con un giovanissimo Noel Gallagher, in procinto di debuttare con Definitely Maybe, il primo album in studio degli Oasis. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Ian McNabb parla del suo incontro con Noel Gallagher (e non è un ricordo piacevole)

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