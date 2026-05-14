Uomini e Donne | Marco lascia lo studio dopo lo scontro con Gemma Galgani

Durante la puntata di Uomini e Donne trasmessa il 14 maggio 2026, si è verificato un acceso scontro tra Marco Troiani e Gemma Galgani. Dopo un confronto protrattosi a lungo, Marco ha deciso di lasciare lo studio in segno di protesta, mentre Cinzia Paolini lo ha seguito. La discussione ha suscitato grande attenzione tra i presenti, creando un clima di tensione evidente. La scena si è conclusa con l’uscita di Marco e le relative ripercussioni in studio.

Caos nella puntata del 14 maggio 2026: dopo una durissima discussione con Gemma Galgani, Marco Troiani perde la calma e abbandona lo studio tra tensione e accuse, seguito da Cinzia Paolini. Nuova puntata di Uomini e Donne oggi, giovedì 14 maggio 2026, con Maria De Filippi alla conduzione e gli immancabili opinionisti Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino. Al centro dello studio sono tornati ancora una volta Cinzia Paolini e Marco Troiani, tra i protagonisti più discussi di questa seconda parte di stagione del dating show di Canale 5. Marco Troiani e Cinzia Paolini ancora nel mirino degli opinionisti Le tensioni tra Marco Troiani, Cinzia Paolini e gli opinionisti continuano ad animare il Trono Over. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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