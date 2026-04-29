GF Vip Alessandra in lacrime dopo lo scontro con Antonella VIDEO | Non ce la faccio più me ne vado Mi sono stufata di quella brutta Ho sbagliato a…

Nella casa del Grande Fratello Vip, Alessandra Mussolini è scoppiata in lacrime dopo uno scontro con Antonella Elia. Dopo la diretta di ieri sera, l’ex parlamentare ha avuto un confronto acceso con l’altra concorrente, che ha portato a momenti di forte tensione. Alessandra ha detto di non farcela più e di voler andarsene, esprimendo frustrazione e stanchezza.

È stata una notte particolarmente tesa nella casa del Grande Fratello Vip per Alessandra Mussolini. Dopo la diretta di ieri sera, l’ex parlamentare è stata nuovamente protagonista di un acceso confronto con Antonella Elia. Il diverbio è avvenuto a tavola, durante la cena successiva alla puntata. Tra le due è nato un serrato botta e risposta, con toni rapidamente saliti di intensità: Elia ha contestato le dichiarazioni della Mussolini, invitandola a non attribuire le critiche ricevute a una presunta ostilità nei confronti delle donne: “Ma basta dirmi che sono contro le donne. Comare, hai rotto! Stai zitta! Non rompere, mangia e stai zitta. Muta, vai a parlare in camera, vattene.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Notizie correlate

GF Vip: “Non ce la faccio più”, Antonella Elia in crisi tra lacrime e ipotesi ritiroNella Casa del GF Vip il clima si fa sempre più pesante e, secondo indiscrezioni circolate nelle ultime ore, la situazione starebbe diventando...

“Non ce la faccio più”. Grande Fratello Vip, Antonella Elia in lacrime: “Così se ne va”Il Grande Fratello Vip 2026 continua a regalare tensioni, colpi di scena e momenti altamente emotivi che stanno tenendo incollati allo schermo...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Grande Fratello VIP: Le lacrime di Alessandra per la sua famiglia Video; GF Vip, Alessandra Mussolini attacca Francesca Manzini: È uscita la tua vera natura; Grande Fratello Vip, televoto tra nemiche giurate: Alessandra Mussolini vs Adriana Volpe. Chi vuoi salvare? Il sondaggio; Grande Fratello VIP: Alessandra Mussolini è la prima VIP salva al televoto Video.

GF Vip, crollo per Alessandra Mussolini: scappa in giardino e minaccia il ritiro, il motivoAlessandra Mussolini ha avuto un momento di crisi profonda, tanto da pensare di abbandonare la casa del Grande Fratello Vip. Il motivo. donnaglamour.it

Alessandra Mussolini minaccia di lasciare il GF VIP e se lo facesse sarebbe un bel problemaE’ la sola e unica protagonista di questa edizione del Grande Fratello VIP. Se davvero Mediaset ha sganciato più di 300mila euro per averla nella casa, ha fatto benissimo. Alessandra Mussolini sta reg ... ultimenotizieflash.com

Ieri scontro tra titani in tv Chi ha vinto tra Montalbano, BELVE e GF VIP. Cosa hanno scelto gli italiani - facebook.com facebook

E per questa settimana i nostri VIP avranno il doppio budget per la spesa #GFVIP x.com