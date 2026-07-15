Non è solo un’impressione | col caldo aumenta il nervosismo

Da ilpost.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante le ondate di caldo, si registra un aumento del nervosismo e delle discussioni, legato all’irascibilità accentuata dalla mancanza di sonno. Le alte temperature influenzano anche la salute mentale, rendendo più frequenti i momenti di irritabilità. Si sottovalutano spesso gli effetti del caldo sull’umore, che si aggiungono ai problemi fisici. Le conversazioni sul tema si fanno più frequenti, evidenziando l’impatto del clima sulla psiche.

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L’irascibilità, aggravata dalla mancanza di sonno, è tra gli effetti più evidenti delle ondate di calore sulla salute mentale Nelle discussioni sempre più frequenti e necessarie sugli effetti del caldo insostenibili per il corpo umano si tende a sottostimare quelli sull’umore e sulla salute mentale. Effetti peraltro spesso evidenti nelle routine quotidiane tanto quanto il sudore: quando fa molto caldo le persone diventano più irascibili, impazienti e aggressive, e meno disposte al dialogo e al confronto. Un vecchio studio ancora molto citato, sulle reazioni degli automobilisti a una macchina ferma al semaforo verde, mostrò che l’uso del clacson aumentava all’aumentare della temperatura, soprattutto tra le persone con i finestrini abbassati e presumibilmente senza aria condizionata. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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