Durante le ondate di caldo, si registra un aumento del nervosismo e delle discussioni, legato all’irascibilità accentuata dalla mancanza di sonno. Le alte temperature influenzano anche la salute mentale, rendendo più frequenti i momenti di irritabilità. Si sottovalutano spesso gli effetti del caldo sull’umore, che si aggiungono ai problemi fisici. Le conversazioni sul tema si fanno più frequenti, evidenziando l’impatto del clima sulla psiche.

L’irascibilità, aggravata dalla mancanza di sonno, è tra gli effetti più evidenti delle ondate di calore sulla salute mentale Nelle discussioni sempre più frequenti e necessarie sugli effetti del caldo insostenibili per il corpo umano si tende a sottostimare quelli sull’umore e sulla salute mentale. Effetti peraltro spesso evidenti nelle routine quotidiane tanto quanto il sudore: quando fa molto caldo le persone diventano più irascibili, impazienti e aggressive, e meno disposte al dialogo e al confronto. Un vecchio studio ancora molto citato, sulle reazioni degli automobilisti a una macchina ferma al semaforo verde, mostrò che l’uso del clacson aumentava all’aumentare della temperatura, soprattutto tra le persone con i finestrini abbassati e presumibilmente senza aria condizionata. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Non è solo un’impressione: col caldo aumenta il nervosismo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Les équipes changent ! | EP04 Complet | Koh Lanta Thaïlande 2016

Notizie e thread social correlati

Mercato Inter, asse caldo col Besiktas: non solo Asllani, il club turco punta su Frattesi e Pavard. Ecco tutti i dettagliIl Besiktas sta trattando il riscatto di Asllani, mentre l'Inter valuta la cessione di altri due giocatori, Frattesi e Pavard, per finanziare le...

Hantavirus, passeggera francese grave. «Respira con un polmone artificiale». La diagnosi a bordo: solo ansia o nervosismoUna passeggera francese a bordo della nave Mv Hondius è stata diagnosticata con l’hantavirus, dopo che i medici intervenuti hanno inizialmente...

Temi più discussi: Il villaggio turistico che diventa casa per chi non ce l’ha; Il finale di Lost (il mio gatto filippino) - Vale Tutto; I gelati si sono ridotti davvero o è solo un’impressione? Ecco cosa è successo dal Magnum alla Coppa del Nonno; Perché i chatbot sono fissati con: Non è X, è Y?.

Quando finisce il caldo? Picco fino a 44 gradi e 15 città in bollino rosso: ecco quando cambia il meteoL'estate sembra aver deciso di alzare il volume. Se uscire di casa dà la sensazione di vivere in una specie di fornno, non è solo un'impressione: la terza ondata di caldo del 2026 è entrata nella sua ... tg.la7.it

Perché cinquant'anni fa questo caldo record sarebbe stato impossibile?No, non ha sempre fatto (così) caldo: i dati confermano che temperature così elevate, con i termometri a +12°C sulle medie stagionali, non si sarebbero mai registrate cinquant'anni fa. focus.it

Caldo record, il docente di Urbanistica Paolo Pileri: L'eccesso di asfalto produce il calore di un termosifone acceso notte e giorno. Dobbiamo ripensare le città reddit