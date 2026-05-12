Una passeggera francese a bordo della nave Mv Hondius è stata diagnosticata con l’hantavirus, dopo che i medici intervenuti hanno inizialmente escluso problemi di salute gravi, attribuendo i suoi sintomi a stress, ansia o nervosismo. La donna ha ricevuto assistenza medica e utilizza un polmone artificiale per respirare. La diagnosi è avvenuta durante il viaggio, in un contesto in cui i medici avevano valutato i sintomi come non preoccupanti.

«È solo stress, ansia o nervosismo». Questo hanno detto i medici intervenuti a bordo a una passeggera francese della Mv Hondius, risultata poi positiva all'hantavirus e ora ricoverata in gravi condizioni un reparto specializzato in malattie infettive di un ospedale di Parigi. La donna aveva riferito i sintomi al personale sanitario, ma le era stato detto che probabilmente si trattava solo di ansia. A svelarlo è stato il ministro della Salute spagnolo. Secondo quanto riporta il Guardian Javier Padilla Bernáldez ha dichiarato che la donna, che viaggiava sulla nave presentava sintomi simil-influenzali, ma che sembravano in via di miglioramento e non aveva la febbre.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Hantavirus, passeggera francese grave. «Respira con un polmone artificiale». La diagnosi a bordo: solo ansia o nervosismo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Hantavirus scambiato per ansia e stress: passeggera francese in condizioni “molto critiche”Roma, 12 maggio 2026 - Un sequenza di errori e una passeggera francese della nave da crociera Mv Hondius ora è in rapido peggioramento, le autorità...

Passeggera francese della Hondius in gravi condizioni. Il Guardian: “Sintomi scambiati per ansia e stress, ma era hantavirus”La passeggera francese ricoverata in terapia intensiva dopo essere sbarcata dalla nave Hondius e trasferita a Parigi dove è risultata positiva...

Argomenti più discussi: Hantavirus, quarantena per quattro persone in Italia: proseguono i controlli sanitari; Hantavirus, altri tre positivi. In Olanda procedura sanitaria errata: 12 membri staff in quarantena; Hantavirus, in arrivo circolare ministero Salute. Positivi passeggera francese e un americano; Hantavirus, l’aggiornamento dopo lo sbarco della nave a Tenerife.

#NEWS – #Hantavirus, il paziente del Veneto è negativo al virus. In quarantena 12 dipendenti di un ospedale dei Paesi Bassi. Grave una donna francese. Il paziente sudafricano ricoverato in isolamento precauzionale a Padova è risultato negativo ai test, men x.com

A cosa possiamo aspettarci riguardo a questo hantavirus? - reddit.com reddit

Hantavirus, grave una passeggera francese evacuata dall’Hondius: «Sintomi scambiati per ansia»La donna aveva segnalato sintomi semi-influenzali e una forte tosse, ma la sua condizione era stata inizialmente attribuita ad ansia e stress ... unionesarda.it