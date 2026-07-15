Non è il nuovo Jim Ross è il primo Michael Cole

Notizia in breve

Un commentatore noto nel mondo del wrestling ha annunciato di essere il primo a interpretare un ruolo simile a quello di un famoso collega. Ha aperto il suo intervento salutando i lettori di Zonawrestling.net e ha introdotto il suo appuntamento settimanale. La sua voce si è fatta sentire nuovamente, sottolineando il ritorno con un messaggio diretto e informale.