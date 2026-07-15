Non è il nuovo Jim Ross è il primo Michael Cole
Un commentatore noto nel mondo del wrestling ha annunciato di essere il primo a interpretare un ruolo simile a quello di un famoso collega. Ha aperto il suo intervento salutando i lettori di Zonawrestling.net e ha introdotto il suo appuntamento settimanale. La sua voce si è fatta sentire nuovamente, sottolineando il ritorno con un messaggio diretto e informale.
Amici ed amiche di Zonawrestling.net, un saluto a tutti voi dal vostro Dario Rondanini, di nuovo con voi per un altro appuntamento settimanale. Quest’oggi, come forse anche il titolo vi avrà fatto capire, vorrei condividere con voi la mia ammirazione e il mio apprezzamento per uno degli eroi meno celebrati della nostra passione, e che invece meriterebbe molto più riconoscimento. Sto parlando di Michael Cole, “The Voice of WWE”. Come mai questo argomento? Di base perchè io per natura sono un sentimentalone. Mi affeziono alle persone, e quando una persona fa parte della tua vita per così tanti anni, anche se involontariamente, per me merita il giusto riconoscimento. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
WWE 2K26 My Favorite PPV Matches of The Year Episode 14: Royal Rumble 2002
Notizie e thread social correlati
Jim Ross: “Kenny Omega deve dare vita a un lungo regno da campione”Jim Ross ha commentato la vittoria di Kenny Omega durante un episodio del suo podcast.
Leggi anche: AEW: Jim Ross su Kenny Omega, “Nessuno oggi lotta meglio di lui”
Argomenti più discussi: AEW: Jim Ross su Kenny Omega, Nessuno oggi lotta meglio di lui; Il Dark Order resta con AEW mentre Jim Ross si prepara per un intervento chirurgico.; Jim Ross commenta il roster della AEW; Jim Ross: Kenny Omega deve dare vita a un lungo regno da campione.
Edward Allen Ed Harris (nato il 28 novembre 1950) è una leggenda del cinema. Quattro volte candidato all’Oscar: tre come Miglior Attore Non Protagonista per Apollo 13, The Truman Show e The Hours, e una Miglior Attore Protagonista per Pollock, il suo de facebook
Il Dark Order resta con AEW mentre Jim Ross si prepara per un intervento chirurgico.Gli ultimi sviluppi in AEW mettono in luce quanto possa variare la stabilità all´interno di una compagnia di wrestling. Per il Dark Order, significa nuovi contratti e continuità lavorativa. Per Jeff J ... worldwrestling.it
Se me lo chiedi, la copertina di Pepe per Amazing Spider-Man 1000 è pari se non migliore delle copertine per i numeri 1000 di Action Comics e Detective Comics reddit