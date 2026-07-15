Non è il nuovo Jim Ross è il primo Michael Cole

Da zonawrestling.net 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un commentatore noto nel mondo del wrestling ha annunciato di essere il primo a interpretare un ruolo simile a quello di un famoso collega. Ha aperto il suo intervento salutando i lettori di Zonawrestling.net e ha introdotto il suo appuntamento settimanale. La sua voce si è fatta sentire nuovamente, sottolineando il ritorno con un messaggio diretto e informale.

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Amici ed amiche di Zonawrestling.net, un saluto a tutti voi dal vostro Dario Rondanini, di nuovo con voi per un altro appuntamento settimanale. Quest’oggi, come forse anche il titolo vi avrà fatto capire, vorrei condividere con voi la mia ammirazione e il mio apprezzamento per uno degli eroi meno celebrati della nostra passione, e che invece meriterebbe molto più riconoscimento. Sto parlando di Michael Cole, “The Voice of WWE”. Come mai questo argomento? Di base perchè io per natura sono un sentimentalone. Mi affeziono alle persone, e quando una persona fa parte della tua vita per così tanti anni, anche se involontariamente, per me merita il giusto riconoscimento. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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