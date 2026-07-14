Jim Ross ha commentato la vittoria di Kenny Omega durante un episodio del suo podcast. Ha affermato che Omega deve mantenere il titolo per un lungo periodo. La vittoria è avvenuta durante l’ultima puntata di Dynamite trasmessa la settimana scorsa. Ross ha sottolineato l’importanza di una lunga permanenza come campione, senza però entrare in ulteriori dettagli o opinioni.

All’interno di un nuovo episodio del proprio podcast, Jim Ross ha parlato della vittoria titolata ottenuta da Kenny Omega dopo la puntata di Dynamite vista la scorsa settimana. Mercoledì scorso infatti il “Cleaner” ha sconfitto MJF laureandosi per la seconda volta in carriera campione del Mondo AEW dopo aver già detenuto i titoli massimi IWGP (della NJPW ndr), TNA e AAA. Ross si dice felice e soddisfatto di questa vittoria, ritiene Omega un talento straordinario e un grande amico. Aggiunge inoltre di non avere dubbi sulla qualità che il canadese inserirà all’interno dei suoi match titolati da qui al prossimo futuro. Proprio in merito al futuro, il discorso ricade su ALL IN, dove Kenny sarà impegnato a difendere la cintura contro Will Ospreay. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Jim Ross: “Kenny Omega deve dare vita a un lungo regno da campione”

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