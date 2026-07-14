Jim Ross ha dichiarato che Kenny Omega è il miglior wrestler al mondo. Durante il podcast Grilling JR, Ross ha definito Omega il performer più completo a livello globale e ha evidenziato il suo rapporto personale con lui.

Per Jim Ross, il miglior wrestler al mondo ha un nome ben preciso: Kenny Omega. Nel corso dell’ultima puntata del podcast Grilling JR, la storica voce del wrestling ha elogiato il nuovo AEW World Champion, definendolo il performer più completo dell’intero panorama mondiale e sottolineando anche il rapporto personale che li lega. “La AEW ha un roster straordinario, che continua a migliorare. Ogni volta che guardo la compagnia vedo nuovi innesti oppure scelte che aiutano a mantenere il gruppo competitivo. Hanno fatto davvero un ottimo lavoro.” Ross ha poi rivolto un pensiero speciale a Omega, ringraziandolo per la vicinanza dimostrata durante il periodo più difficile della sua malattia. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - AEW: Jim Ross su Kenny Omega, “Nessuno oggi lotta meglio di lui”

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