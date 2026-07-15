L’Aston Villa ha confermato di voler mantenere il giocatore anche questa estate, affermando che il suo futuro è garantito e che non intendono cederlo. La squadra ha sottolineato che il calciatore deve continuare a contribuire con la sua esperienza e impegno. Nonostante le voci di un possibile trasferimento alla Juventus, il club inglese ha fatto muro e ha ribadito la volontà di trattenerlo.

"Il futuro del Dibu è assicurato. Resta con noi e non abbiamo intenzione di lasciarlo andare questa estate. La squadra ha bisogno del suo impegno e della sua grande esperienza". Nella giornata di ieri le parole di Damian Vidagany, dirigente dell'Aston Villa, avevano gelato la Juventus che ormai da diverse settimane sta cercando di portare Emiliano Martinez alla Continassa. Porta chiusa? Non proprio. I bianconeri ci proveranno ancora, così come lo stesso portiere, desideroso di provare una nuova avventura in Italia., La strada per arrivare all'argentino è in salita, ma l'affare resta ancora possibile. Quanto dichiarato a Birmingham ha un obiettivo chiaro: spingere Giovanni Carnevali ad alzare l'offerta per il classe '92. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Non è ancora finita per il Dibu: l'Aston Villa fa muro, ma lui vuole la Juve

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