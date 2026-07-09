L' Aston Villa fa lo sconto per Dibu Martinez ma alla Juve non basta Resiste Vicario

L'Aston Villa ha offerto uno sconto per il portiere Dibu Martinez, ma la Juventus non ha ancora raggiunto un accordo. La trattativa tra i bianconeri e gli agenti del giocatore prosegue, mentre la società inglese mantiene la sua proposta. Nel frattempo, il portiere Vicario si conferma come alternativa ancora disponibile, resistendo alle avance di altri club. La situazione rimane in evoluzione, senza annunci ufficiali sulle prossime mosse di mercato.

Per la Juve una buona e una cattiva notizia, come spesso accade nelle trattative di mercato, dopo l'incontro con gli agenti di Emiliano Martinez. Giovanni Carnevali e Frederic Massara hanno nuovamente incassato il sì del portiere argentino, he ha messo in discesa le richieste dell'Aston Villa per il cartellino: si è scesi da 15 milioni di euro a 10 milioni, con prospettive anche di un paio di milioni più bassi più che altro perché gli inglesi vogliono evitare minusvalenze., Ma il club bianconero vorrebbe scendere ancora di più per un portiere che a settembre compirà 34 anni, che ha già fatto capire di volersene andare e che tra 12 mesi lascerebbe i Villains a parametro zero visto che il contratto gli scadrà il 30 giugno 2027. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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