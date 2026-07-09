La trattativa tra la Juventus e l’Aston Villa per il portiere Dibu Martinez continua, anche se non si è ancora raggiunto un accordo. L’Aston Villa ha fissato una richiesta di 67 milioni di euro, cifra che la Juventus non ha ancora accettato. L’interesse del club inglese nel mantenere il giocatore appare evidente, anche se non è stata ancora trovata una soluzione condivisa. La trattativa rimane aperta, senza comunicazioni ufficiali sui tempi o eventuali sviluppi.

di Francesco Spagnolo Prosegue la trattativa fra la Juve e l’Aston Villa per Dibu Martinez. Ma i 67 milioni ipotizzati non servono per arrivare all’accordo. Il calciomercato entra nel vivo e i fari sono tutti puntati sulla Juventus, a caccia di un grande colpo tra i pali. Il nome caldo delle ultime ore è senza dubbio quello del portiere campione del mondo. Secondo l’esperto di mercato Fabrizio Romano, le trattative stanno entrando in una fase caldissima. Il giornalista ha infatti rivelato dettagli cruciali sul summit andato in scena di recente: « L’incontro fra Dibu Martinez e la Juve è stato molto positivo. Il portiere vuole i bianconeri. Poi tra club è un’altra vicenda. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Dibu Martinez vuole la Juve, ma l’Aston Villa non molla: gli inglesi mandano un chiaro messaggio ai bianconeri

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