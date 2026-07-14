Stefano De Martino paparazzato mentre spazza il balcone | il video diventa virale e scatena i fan

Un video mostra Stefano De Martino mentre spazza il balcone di casa sua a Posillipo. Il clip, diffuso sui social, è diventato virale e ha attirato l’attenzione dei fan. Il conduttore è stato ripreso mentre si occupava delle faccende di casa, senza altre presenze o eventi mondani nelle immagini. Nessun altro dettaglio è stato aggiunto nel video, che si limita a mostrare un gesto semplice e quotidiano.

Stefano De Martino è stato paparazzato mentre spazza il balcone di casa sua a Posillipo. Niente presunte fidanzate, amanti o feste vip: stavolta il conduttore è stato immortalato proprio alle prese con una delle attività più comuni della vita quotidiana. Eppure il video, ripreso dal fotografo Francesco Mojo, è diventato immediatamente virale. A colpire fan e pubblico è stato proprio questo dettaglio: vedere un volto noto della televisione impegnato in un gesto semplice che normalmente associamo alla vita di tutti i giorni, più che al mondo dei vip. La scena ha scatenato anche numerose battute scherzose sui social. @mojofrancesco Anche oggi... 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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