Nizza a 10 anni dall'attentato | coreografie di droni e fasci di luce per non dimenticare
A dieci anni dall’attentato, sulla Promenade des Anglais a Nizza si sono svolte coreografie di droni e fasci di luce con la partecipazione di circa 20.000 persone. Un’esibizione ha visto 2.016 droni formare le parole “libertà”, “uguaglianza” e “fraternità”, simboli della Repubblica francese. L’evento ha ricordato le vittime e commemorato quel tragico episodio. Non sono stati segnalati incidenti durante la manifestazione.
M ilano, 15 lug. (askanews) – Quasi 20.000 persone si sono radunate sulla Promenade des Anglais a Nizza per assistere a un’esibizione di 2.016 droni che hanno formato le parole “libertà”, “uguaglianza” e “fraternità”, il motto della Repubblica francese. Successivamente, 86 fasci di luce blu sono stati proiettati nel cielo mentre venivano letti ad alta voce i nomi delle vittime dell’attentato terroristico di cui ricorreva il decimo anniversario. iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo Nizza a 10 anni dall’attentato: coreografie di droni e fasci di luce per non dimenticare iO Donna. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Notizie e thread social correlati
Meloni ricorda l’attentato di Nizza dieci anni dopo la tragedia: “Saremo sempre in prima linea contro il terrorismo”A dieci anni dall’attentato di Nizza, il presidente del Consiglio ha ricordato le 86 vittime, tra cui cinque italiani e un italo-americano, uccise da...
Nizza, dieci anni dopo l'attentato islamista: 86 luci contro l’oblioNizza si ferma di nuovo per ricordare l’attentato islamista avvenuto dieci anni fa, con 86 luci accese in memoria delle vittime.
Temi più discussi: Sono passati 10 anni dalla strage di Nizza; Dieci anni fa la strage di Nizza che causò 86 morti e oltre 400 feriti; Dieci anni fa la strage di Nizza, l'omaggio alle vittime. Un minuto di silenzio prima di Francia-Spagna; Strage di Nizza, 10 anni fa l'attentato che fece 86 vittime.
#Francia, commemorazione delle 86 vittime strage di #Nizza, 10 anni fa. Il presidente #Mattarella ricorda l'attentato in cui persero la vita 6 italiani. Auspico che la memoria di quell’evento così doloroso rafforzi il condiviso impegno alla convivenza pacifica tra i x.com
In #Francia la commemorazione delle 86 vittime della strage di #Nizza, 10 anni fa. Il presidente #Mattarella ricorda l'attentato in cui persero la vita anche 6 italiani. Auspico che la memoria di quell’evento così doloroso rafforzi il condiviso impegno alla convive facebook
Dieci anni fa la strage di Nizza, l'omaggio alle vittime. Un minuto di silenzio prima di Francia-SpagnaSono passati 10 anni dall'attentato che, a Nizza, causò 86 morti e oltre 400 feriti sulla Promenade des Anglais, nel giorno della Festa Nazionale francese del 14 luglio 2016. La città si appresta a re ... ansa.it
Sono passati 10 anni dalla strage di NizzaUn uomo che si ispirava all'ISIS investì con un camion centinaia di persone sul lungomare: ne uccise 86 e ne ferì oltre 400 ... ilpost.it