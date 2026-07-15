A dieci anni dall’attentato, sulla Promenade des Anglais a Nizza si sono svolte coreografie di droni e fasci di luce con la partecipazione di circa 20.000 persone. Un’esibizione ha visto 2.016 droni formare le parole “libertà”, “uguaglianza” e “fraternità”, simboli della Repubblica francese. L’evento ha ricordato le vittime e commemorato quel tragico episodio. Non sono stati segnalati incidenti durante la manifestazione.

M ilano, 15 lug. (askanews) – Quasi 20.000 persone si sono radunate sulla Promenade des Anglais a Nizza per assistere a un’esibizione di 2.016 droni che hanno formato le parole “libertà”, “uguaglianza” e “fraternità”, il motto della Repubblica francese. Successivamente, 86 fasci di luce blu sono stati proiettati nel cielo mentre venivano letti ad alta voce i nomi delle vittime dell’attentato terroristico di cui ricorreva il decimo anniversario. iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo Nizza a 10 anni dall’attentato: coreografie di droni e fasci di luce per non dimenticare iO Donna. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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