Nizza si ferma di nuovo per ricordare l’attentato islamista avvenuto dieci anni fa, con 86 luci accese in memoria delle vittime. La città si unisce nel silenzio in occasione della festa nazionale francese, che negli ultimi dieci anni si è trasformata in un giorno di lutto. La commemorazione avviene nel rispetto delle vittime, senza eventi pubblici o cerimonie ufficiali, e la memoria si rinnova attraverso le luci accese in città.

Oggi la Francia celebrerà la sua festa nazionale. Una ricorrenza che negli ultimi dieci anni s’è trasformata in un giorno di lutto nazionale. Anche oggi, infatti, Nizza torna a fermarsi. Era il 14 luglio 2016 quando il terrorista islamico Mohammed Lahouaiej-Bouhlel alla guida di un camion da 19 tonnellate travolse la folla radunata sulla Promenade des Anglais per celebrare la Festa nazionale francese. Il bilancio fu devastante: 86 morti (tra loro 13 bambini e adolescenti) e oltre 400 feriti. Oggi la città ricorda le vittime con una giornata di commemorazioni improntata alla sobrietà, mentre tra i familiari e i cittadini resta forte il timore che il ricordo della strage possa lentamente affievolirsi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Nizza, dieci anni dopo l'attentato islamista: 86 luci contro l’oblio

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