A dieci anni dall’attentato di Nizza, il presidente del Consiglio ha ricordato le 86 vittime, tra cui cinque italiani e un italo-americano, uccise da un assalitore durante una celebrazione pubblica. La ricorrenza è stata segnata da un messaggio di vicinanza alle famiglie colpite. La leader ha ribadito l’impegno a combattere il terrorismo, affermando che il paese sarà sempre in prima linea in questa battaglia.

“A dieci anni dal vile attentato di Nizza ricordiamo con commozione le 86 vittime, tra cui cinque italiani e un italo-americano, colpite dall’odio fondamentalista mentre celebravano una giornata di festa. La loro memoria ci richiama al dovere di difendere ogni giorno la libertà, la democrazia e la sicurezza dei nostri cittadini. Siamo e saremo sempre in prima linea nella lotta contro ogni forma di terrorismo”. Lo scrive la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un post sui social. Le parole di Meloni e il vile attentato. Il presidente del Consiglio ha ricordato le vittime di Nizza partecipando a Parigi alle commemorazioni della presa della Bastiglia. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Meloni ricorda l’attentato di Nizza dieci anni dopo la tragedia: “Saremo sempre in prima linea contro il terrorismo”

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