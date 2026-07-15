‘Nightmare’ | Paramount annuncia il nuovo capitolo di Freddy Kruger L’incubo è tornato

Da metropolitanmagazine.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Paramount Pictures ha chiuso un accordo per i diritti degli Stati Uniti sulla sceneggiatura originale di  A Nightmare on Elm Street, il film scritto e diretto da  Wes Craven  che ha dato il via al popolare franchise horror con l’assassino con la mano con il guanto di artiglio di metallo e la faccia bruciata, e lo adatterà in un nuovo lungometraggio. Il nuovo  Nightmare on Elm Street  verrà dalla nuova etichetta di genere della Paramount, Paramount Primal, guidata da J.D. Lifshitz e Raphael Margules, i produttori dietro film come  Barbarian  e  Friendship. I dettagli del progetto. Secondo un articolo pubblicato in esclusiva da The Hollywood... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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