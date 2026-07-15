Paramount Pictures ha chiuso un accordo per i diritti degli Stati Uniti sulla sceneggiatura originale di A Nightmare on Elm Street, il film scritto e diretto da Wes Craven che ha dato il via al popolare franchise horror con l’assassino con la mano con il guanto di artiglio di metallo e la faccia bruciata, e lo adatterà in un nuovo lungometraggio. Il nuovo Nightmare on Elm Street verrà dalla nuova etichetta di genere della Paramount, Paramount Primal, guidata da J.D. Lifshitz e Raphael Margules, i produttori dietro film come Barbarian e Friendship. I dettagli del progetto. Secondo un articolo pubblicato in esclusiva da The Hollywood... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - ‘Nightmare’: Paramount annuncia il nuovo capitolo di Freddy Kruger. L’incubo è tornato

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Temi più discussi: Freddy Kruger è tornato! Paramount annuncia il nuovo film di Nightmare on Elm Street; Freddy Krueger torna davvero: Paramount annuncia il reboot di Nightmare on Elm Street; Nightmare: nuovo film su Freddy Krueger in arrivo; Freddy Krueger torna al cinema: Paramount rilancia Nightmare!.

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