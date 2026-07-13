Una delle saghe cinematografiche più spaventose e influenti della storia del cinema horror si appresta a tornare in vita sotto una nuova e inaspettata bandiera distributiva. Paramount Pictures ha ufficialmente chiuso un importante accordo per acquisire i diritti di distribuzione statunitensi della sceneggiatura originale di A Nightmare on Elm Street, il capolavoro cult scritto e diretto nel 1984 dal leggendario Wes Craven. La notizia è stata confermata dal the Hollywood Reporter. La major utilizzerà lo script originale per sviluppare un lungometraggio completamente nuovo che riporterà sul grande schermo l’iconico serial killer Freddy Krueger, caratterizzato dal suo inconfondibile guanto artigliato e dal volto ustionato. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Nightmare: Paramount acquista i diritti e annuncia il ritorno di Freddy Krueger

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