Niente presa della Bastiglia perché nessuno vuole le preferenze L’analisi di Sterpa

Da formiche.net 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 14 luglio, nessuno ha votato a favore dell’introduzione delle preferenze nella legge elettorale. La decisione è stata presa senza opposizioni, evidenziando l’assenza di volontà popolare di cambiare il sistema. La mancata presa della Bastiglia simbolica si traduce nel rifiuto di coinvolgere direttamente i cittadini nelle scelte elettorali. La votazione si è svolta senza contestazioni o interventi. La legge rimane invariata, senza modifiche che consentano ai cittadini di esprimere preferenze.

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Votare contro l’introduzione delle preferenze nella legge elettorale per il Parlamento, per di più farlo il 14 luglio, rappresenta plasticamente l’impossibilità della presa della Bastiglia da parte del popolo. Capiamoci, le preferenze hanno molte criticità per il modo in cui si costruisce il consenso: meglio i collegi maggioritari uninominali. Ma le leggi elettorali procedono per scelte sul “meno peggio” previsto dalle norme in fieri e non sull’ optimun. E in questa logica le preferenze (da scrivere, da barrare con i nomi già scritti, con i numeretti.poco conta) sono comunque meglio delle liste bloccate decise all’ultimo minuto da partiti affollati di protagonisti che fanno solo politica (che non sarebbe di per sé male) senza avere alcun contatto con la realtà. 🔗 Leggi su Formiche.net

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