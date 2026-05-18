Una mamma a Bergamo | Mio figlio disabile potrà andare al centro estivo solo due giorni a settimana perché non ci sono fondi

Una madre di Dalmine, in provincia di Bergamo, ha riferito che suo figlio, di 12 anni e affetto dalla sindrome di Lennox-Gastaut, potrà partecipare al centro estivo solo due giorni a settimana a causa della mancanza di fondi. La donna ha condiviso questa informazione con Fanpage, sottolineando come la limitazione riguardi esclusivamente l'accesso alle attività estive per il proprio figlio. La situazione riguarda bambini con disabilità che, secondo quanto riferito, sono soggetti a restrizioni legate alle risorse disponibili.

Alessandra, residente a Dalmine (Bergamo) e mamma di un ragazzino di 12 anni con la sindrome di Lennox-Gastaut (LGS), una rara e grave forma di encefalopatia epilettica infantile, racconta a Fanpage.it le difficoltà che sta vivendo per usufruire del centro estivo in modo completo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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