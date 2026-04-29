Elisa Giugno trovata morta a Cecima l'amico | È stata con me una settimana poi all'improvviso se n'è andata

L'amico di Elisa Giugno, la giovane di 22 anni trovata morta a Cecima (Pavia) il 28 aprile, è stato ascoltato come persona informata sui fatti. Secondo quanto riferito, l’amico ha detto di aver condiviso con Elisa una settimana prima del decesso, aggiungendo che successivamente se n’è andata improvvisamente. Al momento non sono state rese note ulteriori informazioni sulle indagini in corso.

È stato interrogato come persona informata sui fatti l'amico di Elisa Giugno, la 22enne trovata morta a Cecima (Pavia) il 28 aprile. Il 23enne ha detto che la ragazza è stata ospite a casa sua una settimana, ma che poi se ne sarebbe andata senza dare una spiegazione.🔗 Leggi su Fanpage.it

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Proseguono le indagini dei carabinieri per far luce sulle cause della morte di Elisa Giugno, la ragazza di 22 anni di Voghera (Pavia), il cui cadavere è stato trovato ieri mattina in un campo nel territorio di Cecima (Pavia), in Oltrepò Pavese. Devono essere valut x.com