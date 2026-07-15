Nicolò De Devitiis lascia Le Iene | ecco perché se ne va davvero

Nicolò De Devitiis ha annunciato il suo addio a Le Iene attraverso una lettera, dopo dodici anni di attività nel programma di Italia 1. Nel testo, ha ripercorso il percorso professionale e i sacrifici fatti durante questo periodo, senza specificare le motivazioni della decisione di lasciare. La comunicazione segna la fine di un lungo rapporto con il programma, che ha caratterizzato la sua carriera televisiva.

. Nicolò De Devitiis saluta lo storico programma di Italia 1 con una lettera commovente, ripercorrendo dodici anni ricchi di successi e dolorosi sacrifici prima di intraprendere una nuova strada professionale. Nicolò De Devitiis volta pagina e saluta Le Iene dopo dodici anni di servizi, interviste e reportage che lo hanno trasformato da giovane volto emergente a uno degli inviati più riconoscibili del programma di Italia 1. L’annuncio è arrivato attraverso un lungo messaggio pubblicato sui social, una lettera aperta ai telespettatori e a chi ha condiviso con lui un percorso professionale iniziato nel 2014 e destinato, almeno per ora, a chiudersi con la scelta di mettersi nuovamente in gioco. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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