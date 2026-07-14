Lascio Le Iene | Nicolò De Devitiis annuncia l’addio e svela perché ha deciso di voltare pagina

Nicolò De Devitiis ha annunciato l’addio a Le Iene con un post sui social, accompagnato da una serie di foto. Non sono state fornite motivazioni dettagliate, ma ha lasciato intendere di voler intraprendere nuove sfide professionali. La decisione è stata comunicata pubblicamente e sembra segnare un cambio di rotta nella sua carriera. Non ci sono altre dichiarazioni ufficiali o dettagli aggiuntivi.

Nicolò De Devitiis lascia Le Iene. L’inviato del programma di Italia 1 ha annunciato il suo addio con un emozionante carosello di foto pubblicato sui social, lasciando intendere che per lui sia arrivato il momento di affrontare nuove sfide professionali e progetti più ambiziosi. Dopo dodici anni nella squadra del programma, De Devitiis ha deciso di chiudere un capitolo fondamentale della sua carriera, ripercorrendo attraverso alcune immagini i momenti più importanti vissuti davanti e dietro le telecamere. Negli scatti condivisi compaiono alcuni degli artisti e dei personaggi che ha raccontato e affiancato negli anni, tra cui Achille Lauro, Geolier, Tony Effe e Bianca Balti. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

Segui gli aggiornamenti su Le Iene.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Nicolò De Devitiis lascia Le Iene: E’ arrivato il momento di diventare grandi”

Nicolò De Devitiis, l’annuncio dopo 12 anni a Le Iene: “Saluto il posto più vero e onesto”Dopo dodici anni, Nicolò De Devitiis ha annunciato l’addio a Le Iene tramite un messaggio sui social.

Si parla di: Nicolò De Devitiis lascia Le Iene: È arrivato il momento di provare a diventare grandi -.

Nicolò De Devitiis lascia Le Iene: È il momento di diventare grandi. Saluto il posto più vero e onesto della TVNicolò De Devitiis lascia Le Iene. Dopo 12 anni nella redazione di canale 5 il conduttore ha deciso di dire addio al posto più vero ... msn.com

Nicolo? De Devitiis lascia Le Iene: È arrivato il momento di provare a diventare grandi(Adnkronos) - Nicolo? De Devitiis lascia Le Iene. Lo ha annunciato lo stesso inviato del programma di Italia1 con un post condiviso sui social in cui ha mostrato la sua prima foto scattata da 'iena' n ... msn.com